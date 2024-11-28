شؤون اللاجئين الفلسطينية تسلّم مساهمات مالية لأصحاب المنازل المتضررة في مخيم نور شمس

سلّمت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، مساهمات مالية "بدل إيجار" للأسر التي تضررت منازلها جراء الاقتحامات المستمرة في مخيم نور شمس للاجئين، بالتعاون مع اللجنة الشعبية ووكالة الأونروا وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وأوضح بيان صدر عن دائرة شؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، أن هذه المنحة تشمل مخيمات جنين، ونور شمس، وعقبة جبر للاجئين، بقيمة إجمالية بلغت 500 ألف دولار، حيث تم توزيع 191 ألف دولار بدل إيجارات في مخيم جنين واليوم تم توزيع 171 ألف دولار في مخيم نور شمس بدل إيجارات، إضافة إلى رزمة من المشاريع سيتم تنفيذها في مخيم عقبة جبر.

وأعرب رئيس اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس نهاد شاويش عن شكره لرئيس الوزراء محمد مصطفى، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد ابو هولي، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، على جهودهم في إنجاز هذه المنحة التي تأتي في الزمان والمكان المناسبين.

ووصل شكره لبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) على تقديمهم هذه المنحة للمخيمات الفلسطينية التي تتعرض لاجتياحات متكررة، داعيا إلى المزيد من الدعم والاسناد للمخيمات الفلسطينية التي تمر في أحلك الظروف.

بدوره، أشار مدير عام المشاريع في دائرة شؤون اللاجئين محمد السيد إلى أن المخيمات الفلسطينية تتعرض لحالة استهداف واضح، الهدف منه جعل المخيمات بيئة طاردة وغير قابلة للحياة في ظل استهداف البنية التحتية المدنية والانشاءات على طريق شطب حق العودة، وجاءت منحة الايجارات للمنازل المتضررة في مخيم جنين ونور شمس وعقبة جبر لتعزيز صمود اللاجئين في المخيمات لمواجهة الاقتحامات المستمرة ومحاولات تقويض خدمات الأونروا.

وأضاف السيد: "هذه التعويضات تشكل دعما حقيقيا لأهلنا في مخيم نور شمس، وتساهم في تعزيز صمودهم في مساعي الاحتلال لاستهداف المخيمات وتهجير سكانها".