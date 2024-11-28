طارق صلاح رئيسا لنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا وحسن سند نائبا له

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أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، صدور قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل مجلس إدارة نادي هيئة التدريس بالجامعة برئاسة الدكتور طارق محمد صلاح عميد كلية التربية الرياضية السابق والدكتور حسن سعد سند نائبا للرئيس والدكتور علاء أحمد السيد أمينا للصندوق، وعضوية كل من الدكتور أبو هشيمة مصطفى السيد والدكتورة نشوى نبيل والدكتور حسام محمد عبد الرحيم والدكتور وليد مكرم محمد.

وهنأ الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة أعضاء المجلس الجديد متمنيا لهم التوفيق خلال دورتهم الحالية وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لخدمة أعضاء هيئة التدريس وللمساهمة في تحقيق تقدم الجامعة وتميزها.

وأشار إلى أن نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يقدم العديد من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية للأعضاء وأسرهم طوال أيام العام.