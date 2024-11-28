علق أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق على تصرف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بعدما تسبب في إيذاء رأسه ووجهه بجروح من أظافره عقب تعادل فريقه مع فينورد 3-3 في دوري أبطال أوروبا بعدما كان متقدما بثلاثية نظيفة.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: «سيناريو مباراة فينورد الهولندي يصيب أي مدرب بالجنون، وهى كده الكورة ساعات بتقفل قدام أي مدرب مهما كان اسمه، ساعات بتقفل زي الدومينوز، وللأسف حالة اللاعبين لم تساعد جوارديولا في هذه المباراة».

وتابع ميدو: «جوارديولا من المدربين اللي عايش حياته من أجل كرة القدم لدرجة أنه يحصل على أفكار وتكتيك من دوري كرة السلة الأمريكي NBA للاستفادة منها في أفكاره وخططه للمباريات».

وأضاف ميدو: «كابتن محمود الجوهري الله يرحمه كان كده، كان عنده أوضة في بيته كلها شرائط فيديو مباريات وكانت دماغه كلها كورة، وأنا كمان لما بدرب بحلم بالمباريات والتكتيك».