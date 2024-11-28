موانئ السعودية ولويدز البريطانية توقعان اتفاقية لتوحيد العمليات التشغيلية والبحرية

أبرمت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) وهيئة التصنيف البريطانية (لويدز ريجستر) اتفاقية شراكة، لتوحيد إجراءات العمليات التشغيلية والبحرية بالموانئ بالمملكة ، بما يسهم في الفصل بين الأدوار التنظيمية والتشغيلية في قطاع الموانئ، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس أن هذه الاتفاقية تهدف إلى استحداث إجراءات محسنة تسهم في تعزيز التميز التشغيلي، تتمثل في تطوير الأدلة والإرشادات عبر إعداد دليل إجراءات الجودة والبيئة، بما يضمن الامتثال لأعلى معايير الأداء البيئي والجودة.

يذكر أن هيئة التصنيف البريطانية تعد واحدة من أقدم وأعرق الهيئات العالمية في مجال التصنيف البحري والخدمات المتعلقة بالسلامة والجودة وتأسست قبل أكثر من 260 عاما بصفتها أول جمعية تصنيف بحري في العالم، بهدف تحسين سلامة السفن، وتعمل من خلال شبكة واسعة تضم 81 مكتبا وأكثر من 40 ألف عميل عالمي.