منال عوض: فخورة بكوني أول مصرية تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

وزيرة التنمية المحلية: المرأة المصرية تعيش في "العصر الماسي" في عهد الرئيس السيسي في ظل الاهتمام الكبير لتمكين المرأة وتبوئها أعلى المناصب

الجائزة وسام على صدري وأهديها لكل امرأة مصرية وعربية تكافح لتنمية مجتمعاتنا العربية

حصولي على الجائزة تكريماً للمرأة المصرية وتكليلاً لجهودها وسعيها المستمر نحو الأفضل في الجمهورية الجديدة

أعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالفوز اليوم بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة (2023 – 2024)، عن فئة أفضل محافظ عربي كأول سيدة مصرية تنال شرف الفوز بهذه الجائزة منذ انطلاقها، مشيرة إلى أن تلك الجائزة وسام على صدرها وتهديها لكل امرأة عربية ومصرية تكافح وتساهم في تنمية مجتمعاتنا العربية.

وأشارت عوض إلى أن حصولها على تلك الجائزة يعد تكريماً للمرأة المصرية وتكليلاً لجهودها وسعيها المستمر نحو الأفضل خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهة كل الشكر والتقدير لجميع القائمين على جائزة التميز الحكومي العربي، وهي الجائزة الأكبر عربياً في مجال التطوير والتميز الإداري بالمنطقة، وبمثابة دفعة حقيقية للارتقاء بالأداء الحكومي في دولنا العربية.

كما وجهت خالص الشكر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والرعاية الكريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وللمنظمة العربية للتنمية الإدارية ولجامعة الدول العربية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية: أتوجه بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته المستمرة على مدار العشر سنوات الماضية؛ لتمكين المرأة المصرية في كل القطاعات الحيوية بالدولة المصرية.. وفعلًا إحنا في "العصر الماسي" للمرأة المصرية وليس العصر الذهبي، في ظل الاهتمام الكبير وغير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية لتمكين المرأة وتبوئها أعلى المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجمهورية الجديدة.

وأشادت بجميع فرق العمل التي عملت معها خلال توليها المسؤولية في محافظة دمياط، موجهة لهم خالص الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد وعطاء، فلولا جهودهم المستمرة لما استطعنا الفوز بجائزة التميز الحكومي العربي وتحقيق كل الإنجازات والنجاحات على أرض المحافظة، مضيفة: أتقدم بخالص الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولجميع وزراء التنمية المحلية السابقين ومؤسسات ووزارات الدولة المصرية المختلفة والذين قدموا كل الدعم والمساندة لتشهد محافظة دمياط طفرة غير مسبوقة في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه على مدار العشر سنوات الماضية، كان هناك اهتمام غير مسبوق بدور المرأة في المجتمع المصري، حيث ساندت القيادة السياسية كافة حقوق السيدات المصريات والرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد في أكثر من مناسبة أن مصر تولي اهتماماً خاصاً بالمرأة، لتحقيق نقلة نوعية بكافة القضايا الخاصة بها، لهذا استحدثت سياسات لتعزيز إمكانيات المرأة سياسيًا واقتصاديًا.

كما أشارت عوض إلى أن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي أطلقت "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠"، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واعتمدها السيد رئيس الجمهورية في عام ٢٠١٧، وجعل السيد الرئيس عام 2017 "عامًا للمرأة المصرية".

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي تقلدت أعلى المناصب السياسية بدءًا من نائبة محافظ ومحافظ ووزيرة ونائبة وزيرة ووكيل مجلس الشيوخ وعضو مجلس نواب ورؤساء جامعات وغيرها من المناصب القيادية.

وتابعت: "كما نالت المرأة المصرية عدداً كبيراً من الحقائب الوزارية بالحكومة على مدار العشر سنوات الماضية، مضيفة: أتشرف بكوني أول امرأة تتولى منصب وزير التنمية المحلية في تاريخ الوزارة.. وكنت من أوائل السيدات التي تولت منصب محافظ، عندما توليت محافظ دمياط خلال الفترة من 2018 وحتى اختياري كوزيرة للتنمية المحلية في يوليو 2024".

وأضافت وزيرة التنمية المحلية: "وأنا هنا في مقر جامعة الدول العربية، بيت العرب، أوجه تحية كبرى للمرأة العربية في كل مكان وكل زمان، والتي ضحت بكل ما تملك من أجل تحقيق تماسك ونهضة وتنمية مجتمعاتنا العربية".

وتابعت: أوجه تحية خاصة للمرأة الفلسطينية الصامدة دائمًا، والتي تكافح من أجل ذويها في مواجهة التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، كما أوجه التحية للمرأة اللبنانية، التي عانت على مدار الشهور الماضية من العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأكدت أن الجائزة ستكون حافزاً ودافعاً لها لبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في أداء المهام المكلفة بها خلال عملي كوزيرة للتنمية المحلية لتحقيق طموحات ومطالب جميع المواطنين بالمحافظات المصرية بالتعاون مع الحكومة والسادة المحافظين وبدعم من القيادة السياسية.

كما اختتمت وزيرة التنمية المحلية تصريحاتها قائلة: "لابد أن أشكر أسرتي الصغيرة زوجي وأبنائي الذين كان لهم دوراً كبيراً ومهماً في دعمي وتشجيعي خلال كل مراحل عملي، كما قدمت الدكتورة منال عوض خالص الشكر للوزراء والوزيرات والمحافظين ونوابهم وأعضاء مجلس النواب وجميع المسؤولين الذين حضروا الاحتفالية اليوم".