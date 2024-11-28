محافظ المنيا: تقديم 1032 خدمة صحية خلال قافلة مجانية بقرية زاوية حاتم بأبو قرقاص

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1032 حالة وصرف العلاج بالمجان وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، خلال قافلة طبية مجانية بقرية زاوية حاتم بمركز أبو قرقاص، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطنين، والوصول بالخدمات الطبية اللازمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية نفذت على مدار يومي 25 و26 نوفمبر الجاري، وتم خلالها تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى تقديم الخدمات الطبية لـ262 حالة جراحة، 243 حالة أطفال، 219 باطنة، 51 نساء، 34 أسنان، 86 جلدية، 27 تنظيم أسرة ، 110 أنف وأذن، وإجراء 176 تحليلا متنوعا، و7 حالات أشعة عادية، 80 كشف مبكر للضغط والسكر، و10 حالات خلع اسنان، تحويل حالتين للمستشفى لاستكمال العلاج وعقد ندوات تثقيف صحي لـ112 من أهالي القرية.