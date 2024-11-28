شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على قدرة مصر على تحقيق طفرة في صادراتها والوصول إلى 140 مليار دولار.

وقال خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم: «نحن قادرون بإذن الله على الوصول بصادراتنا إلى أكثر من 140 مليار دولار، لكن هذا الكلام حتى يحدث كنا نحتاج إلى بنية أساسية ومدن وموانئ وسفن للنقل وطرق وسكة حديد تحرك كل هذه المنظومة؛ للتخديم على الصناعة، ومن غير كل ذلك التوسع في الصناعة والتصدير ماكنش هيحصل».

وتابع: «نرى اليوم ثمار الجهود الكبيرة للدولة المصرية على مدار سنوات من العمل تتحقق كل يوم على الأرض»، مستشهدا بالملتقى والمعرض الدولي للصناعة خلال الأسبوع الجاري و«الذي كشف عن حجم التطور الكبير الذي يحدث».

وأشار إلى إعلان جميع الشركات عن خططها للتوسع في مشروعاتها خلال تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي للملتقى، بحضور 22 رئيس مجلس إدارة لشركات عالمية تستثمر في مصر، لافتا إلى إبداء شركات تدخل السوق المصرية لأول مرة التزامها بإنشاء مصانع جديدة وزيادة الإنتاج.

وأكد أنه «على الرغم من كل التحديات حولنا التي تواجهها الدولة يوميا وتتعامل معها؛ إلا أن كل ذلك رسائل طمأنة تؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه والمسار الصحيح رغم كل التحديات».