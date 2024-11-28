تعليم مطروح: مناقشة خطة المديرية لتفعيل الأنشطة خلال المرحلة المقبلة

استعرضت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، خطة توجيهات عموم الأنشطة لتفعيل ممارسة الطلاب للنشاط التربوي بالمدارس خلال المرحلة المقبلة ومشاركة المديرية باحتفالات العيد القومي المحافظة منتصف ديسمبر المقبل.

وأكدت وكيل الوزارة خلال الاجتماع، أهمية الأنشطة التربوية بالعملية التعليمية ودورها الإيجابي في جذب الطلاب للمدارس وزيادة ارتباطهم بها من خلال تنظيم ورش عمل ومحاضرات وندوات ومسابقات ثقافية وفنية وقوافل اجتماعية بكل مدارس المحافظة، مشيرة إلى أهميتها القصوي كذلك في اكتشاف المواهب الطلابية ودورها المحوري في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم في جميع المجالات.

وأضافت أن تفعيل الأنشطة التربوية بكل نوعياتها علي الوجه الأمثل بالمدارس ضمن أولويات خطة المديرية لاستثمار طاقة الطلاب في ممارسة الأنشطة المتنوعة من أجل إعداد جيل من أبناء المحافظة قادر على تحمل المسئولية.