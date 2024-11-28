ذكرت منظمة حقوقية روسية أن محكمة في روسيا أدانت، اليوم الخميس، محاميا بارزا وقضت بالسجن سبع سنوات بحقه لمعارضته علنا الحرب في أوكرانيا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعد الحكم في قضية ديمتري تالانتوف، الذي ترأس في الماضي جمعية إقليمية للمحامين في جمهورية أودمورتيا بوسط روسيا، الأحدث في حملة قمع لاهوادة فيها أطلقها الكرملين ضد المعارضة بعد إرسال قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022.

ويعد تالانتوف واحدا من عشرات الروس الذين تم القبض عليهم بموجب قانون تم إقراره بعد ما يزيد قليلا على أسبوع من الغزو، والذي يحظر بشكل أساسي أي تعبير عام عن الرأي بشأن الحرب ينحرف عن الرواية الرسمية.

وذكرت منظمة (أو في دي – أنفو) وهي منظمة حقوقية روسية ترصد الاعتقالات السياسية وتقدم المساعدة القانونية، اليوم الخميس أن تالانتوف متهم بالتحريض على الكراهية و"نشر معلومات كاذبة" عن الجيش - وهو أمرأصبح جريمة جنائية بموجب قانون 2022 - بسبب نشر عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أدان فيها الهجوم الروسي على أوكرانيا.

كان قد تم القبض على المحامي البالغ من العمر 63 عاما، في يونيو 2022 وأمضى أكثر من عامين وراء القضبان.

وقد رفض تالانتوف التهم الموجهة إليه، ونقلت عنه منظمة أو في دي – أنفو قوله في رسالة من مقر احتجازه: "نظرت ذات مرة إلى صورة لامرأة أوكرانية مشوهة وقررت أنني لا استطيع الصمت".