سكرتير عام البحيرة: تدريب العاملين على منظومة التصالح بمكتبة مصر العامة في دمنهور

شهد اللواء حسن موافي، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، فعاليات ورشة العمل التي تُعقد بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وتستمر لمدة 6 أيام، وذلك لتدريب مديري المراكز التكنولوجية والتخطيط والتنظيم ومسئولي ملفات التصالح في جميع الوحدات المحلية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد الحجاوي، مدير مشروع ماكينة خدمات المواطنين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة نيفين فؤاد، مساعد مدير المشروع والمهندسة منال عبد المنعم، المشرف العام على المراكزالتكنولوجية بمحافظة البحيرة.

وأوضح موافي، تهدف تلك الدورات إلى تدريب العاملين بمنظومة التصالح وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024، والمتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

كما تسعى إلى رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية وبناء قدراتهم لتسهيل سير العمل في ملفات التصالح وفقًا لأحدث الأنظمة، بالإضافة إلى تعزيز جودة البيانات والإجراءات لضمان رضا المواطنين.

وتتضمن عرضًا تقديميًا حول خطوات التصالح بالمراكز التكنولوجية، بما يتماشى مع أحدث المستجدات التقنية والإدارية، وذلك لتعزيز كفاءة الأداء وتحسين النتائج.

وأكد السكرتير العام، أهمية الدقة والانضباط في أداء العمل، مع التركيز على تسجيل البيانات بشكل صحيح لتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة عالية. كما أشار إلى دور مسئولي الشباك في ضمان دقة البيانات وضرورة الالتزام بالشفافية وسرعة الاستجابة لاستفسارات الجمهور.

من جانبه، أكد المهندس أحمد الحجاوي، ضرورة الالتزام بفحص جميع المستندات المطلوبة والتأكد من دقتها قبل إدخالها ضمن المنظومة، مشيرًا إلى أهمية التعاون المثمر بين كل الجهات لتحقيق أفضل النتائج.