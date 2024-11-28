الشرطة البريطانية تحقق مع 5 أشخاص بشأن احتمال تسهيل اعتداء محمد الفايد جنسيا على عدد من النساء

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا مع أكثر من خمسة أشخاص، ربما كانوا يقومون "بتسهيل" اعتداء رجل الأعمال الراحل محمد الفايد جنسيا على العشرات من النساء من مختلف الأعمار.

ويحقق المحققون مع أفراد كانوا محيطين بالفايد، يمكن أن يكونوا قد سهلوا له ارتكابه للجرائم، التي يعتقد أنها تمت ما بين 1977 و2014.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه يتم إجراء تحقيق داخلي بشأن كيفية تعامل الشرطة مع هذه المزاعم بشأن الفايد عندما كان حيا.

ومنذ ظهور هذه القضية علنا، تواصلت 90 ضحية مع شرطة العاصمة للإبلاغ عن وقوعهن فريسة لرجل الأعمال، الذي توفى عام 2023.