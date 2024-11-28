بن غفير: هناك فرصة تاريخية لاستعادة غزة

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إن "هناك فرصة تاريخية لاستعادة قطاع غزة وتشجيع الهجرة الطوعية"، مؤكدا أن "هذا ما سيجلب السلام لجنوب إسرائيل".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وزير الإسكان الإسرائيلي أن الاستيطان بغزة يجب أن يكون الرد على 7 أكتوبر وعلى المحكمة الجنائية الدولية.

من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج: "يجب ألا نرتاح ولا نصمت حتى يعود الأسرى في غزة لديارهم".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: "سننهي الحرب في غزة عندما تحقق أهدافها"، مدعيا: "لا نية لدينا في السيطرة على حياة الناس في قطاع غزة".

وتابع: "سنكون بحاجة إلى شريك فلسطيني موثوق يكون بعيدا عن سياسات التحريض والقتل في غزة".