 بن غفير: هناك فرصة تاريخية لاستعادة غزة - بوابة الشروق
الخميس 28 نوفمبر 2024 6:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بن غفير: هناك فرصة تاريخية لاستعادة غزة

وكالات
نشر في: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 6:32 م | آخر تحديث: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 6:32 م

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إن "هناك فرصة تاريخية لاستعادة قطاع غزة وتشجيع الهجرة الطوعية"، مؤكدا أن "هذا ما سيجلب السلام لجنوب إسرائيل".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وزير الإسكان الإسرائيلي أن الاستيطان بغزة يجب أن يكون الرد على 7 أكتوبر وعلى المحكمة الجنائية الدولية.
من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج: "يجب ألا نرتاح ولا نصمت حتى يعود الأسرى في غزة لديارهم".
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: "سننهي الحرب في غزة عندما تحقق أهدافها"، مدعيا: "لا نية لدينا في السيطرة على حياة الناس في قطاع غزة".
وتابع: "سنكون بحاجة إلى شريك فلسطيني موثوق يكون بعيدا عن سياسات التحريض والقتل في غزة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك