جورجيا تعتزم تجميد مباحثات الانضمام للاتحاد الأوروبي

قال رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيزي، اليوم الخميس، إن بلاده تعتزم تعليق المحادثات بشأن مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات في ضوء ما وصفه بـ"الابتزاز والتلاعب" من جانب بعض السياسيين في الاتحاد.

وجاء بيان كوباخيزي بعد ساعات من إعادة تعيينه في منصبه من جانب أعضاء حزب الحلم الجورجي الحاكم بعد فوز الحزب المثير للجدل في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، وهو الفوز الذي أثار احتجاجات وأدى إلى مقاطعة المعارضة للبرلمان.

وكانت الانتخابات التي جرت في 26 أكتوبر تعتبر على نطاق واسع بمثابة استفتاء على تطلعات البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت المعارضة إن الانتخابات تم تزويرها بتأثير من روسيا التي تسعى إلى إبقاء جورجيا في فلكها، وأعلنت مقاطعة البرلمان.

وقال مراقبو الانتخابات الأوروبيون إن عملية الاقتراع جرت في أجواء "انقسامية" تخللتها حالات رشوة، وتصويت مزدوج، وعنف جسدي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق أن المحادثات بشأن انضمام جورجيا إلى الاتحاد توقفت فعليا بسبب تراجعها عن الديمقراطية.