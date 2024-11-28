محافظ الأقصر يشارك في وضع حجر أساس أكاديمية العلماء الصغار بنجع الفوال



شارك المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، في وضع حجر الأساس لمشروع امتداد وتوسعة أكاديمية العلماء الصغار لذوي الاحتياجات الخاصة بنجع الفوال في قرية الدير بمدينة إسنا، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة الممولة والمنفذة للأكاديمية.

وقالت محافظة الأقصر، في بيان اليوم الخميس، إن الأكاديمية هي حضانة بها 4 فصول للأطفال الأصحاء تعمل بالتدريس بنظام المنتسوري وعدد 5 فصول لذوي الاحتياجات الخاصة، وبها فصول دمج، وتقبل الأطفال من سن عامين ونصف.

وأوضحت أن الفصل الدراسي الحالي يضم نحو 140 طفلًا نصفهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبإشراف تام من مديرية التضامن الاجتماعي، ويعمل بها 50 معلمة من أبناء قرية الدير.

وأشارت المحافظة، إلى أنه تم افتتاح الأكاديمية بمركز إسنا عام 2019، وخدمت منذ افتتاحها نحو 500 طفل، وتخريج 5 دفعات ويعمل بها أبناء القرية، ونظرا لوجود قوائم انتظار وإقبال ملحوظ؛ تم وضع حجر أساس مبنى جديد؛ لخدمة المزيد من الأطفال وتقليل قوائم الانتظار لذوي الاحتياجات الخاصة.