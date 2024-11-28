ألمانيا تواجه نقصا حادا في العاملين في مجال الرعاية الصحية مع تزايد الطلب

تواجه ألمانيا نقصا حادا في العاملين في مجال الرعاية الصحية، حيث تضاعف تقريبا عدد الأشخاص الذين هناك حاجة لهم في السنوات الأخيرة، في حين ارتفع عدد مقدمي الرعاية ببطء نسبيا.

وتأتي البيانات من وزارة العمل الألمانية ردا على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، رينيه شبرينجر، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأشخاص العاملين في قطاع الرعاية الصحية من المهاجرين ويريد حزب "البديل من أجل ألمانيا" الحد بشكل حاد من الهجرة. وقدر مجلس خبراء شؤون التكامل والهجرة أنه في عام 2022 كان حوالي 30% من القوى العاملة في مجال رعاية المسنين منحدرين من خلفية مهاجرة.

وبحسب بيانات وزارة العمل، كان هناك 9ر2 مليون شخص يحتاجون إلى رعاية في ألمانيا في عام 2015، وارتفع عددهم إلى 6ر5 مليون شخص بحلول نهاية عام 2023. وخلال نفس الفترة، ارتفع عدد الموظفين المؤمن عليهم في المستشفيات ومرافق رعاية المسنين من 5ر1 مليون موظف إلي 85ر1 مليون موظف فقط.

وأظهرت البيانات أيضا أن الأمر يستغرق وقتا أطول بشكل متزايد لشغل الوظائف الشاغرة في المستشفيات ودور التمريض، على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة بين الممرضات ومقدمي الرعاية.

وبحسب الوكالة الاتحادية الألمانية للتوظيف، تم الإبلاغ عن حوالي 34 ألف وظيفة شاغرة في مجال الرعاية الصحية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفي المتوسط استغرق الأمر الآن ثلاثة أرباع العام (269 يوما) لملء وظيفة شاغرة في مجال الرعاية بالمستشفيات. وفي عام 2015 كانت المدة تبلغ 136 يوما.

وفي رعاية المسنين، استغرق الأمر وقتا أطول يُقدر بـ 296 يوما، بينما في عام 2015 استغرقت عملية البحث عن موظفين لوظائف شاغرة في هذا القطاع نصف المدة فقط في المتوسط ​​(152 يوما). وفي عام 2023 كانت الأرقام أسوأ من ذلك.