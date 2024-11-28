وكيل رياضة الجيزة يشهد فعاليات ختام مبادرة القائد المحترف

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، ختام مبادرة "القائد المحترف"، والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني، اليوم الخميس، الموافق 28 من نوفمبر 2024 بنادي طلعت حرب التابع لإدارة شباب العجوزة.

وحضر المبادرة إيهاب فاوي، وكيل المديرية للرياضة، شريف خليل المدير التنفيذي لنادي طلعت حرب، وحاضر في اليوم الأخير الدكتور مجدي ثابت، أستاذ دكتور تنمية بشرية، ودكتور بجامعة الصيدلة، ونقيب الصيادلة بمحافظة القليوبية.

وجاءت هذه المبادرة، في إطار جهود الوزارة لتطوير الكوادر الشابة، وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية، وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وأكد الصبروط، دعمه الدائم لجميع العاملين التابعين لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وحرصه على أن يكتسبوا مزيداً من المهارات والعلوم، التي تؤهلهم للتميز بالإدارة بما يعود بالنفع على العمل.

كما تم فتح المجال للمتدربين، بالتحدث وعرض الرؤى والأفكار وتوجيه الملاحظات، كذلك تناول اللقاء دراسة المقترحات المقدمة لتطوير العمل داخل الادارات والمديرية.

وتطرق الحديث عن الأولويات، والتي منها الاستثمار، ومتابعة تطويره داخل الهيئات الشبابية والرياضية.

وفي الختام، سلم وكيل الوزارة درع المديرية لشريف خليل، المدير التنفيذي لنادي طلعت حرب، تقديراً لجهوده في إنجاح التدريب، وتم توزيع شهادات التقدير على المتدربين، ووعد وكيل الوزارة بأن مبادرة "القائد المحترف" مستمرة، وجارٍ الإعداد لتنفيذ سلسلة من التدريبات للعاملين والمديرين.

جدير بالذكر أن المبادرة نفذت وفق خطة زمنية محددة خلال الفترة من السبت 23 وحتى الخميس 28 نوفمبر 2024، واستهدفت حوالي 60 من العاملين.