فحص تظلمات حالات الرفض في بطاقات الخدمات المتكاملة بشمال سيناء

فحصت لجنة مديرية التضامن الاجتماعي، بشمال سيناء، تظلمات الحالات المرفوضة من بطاقة الخدمات المتكاملة للإعاقات الحركية بعدد 42 حالة، والتي تم بحثها أمام لجنة التظلمات.

وأكد علي غيط، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، تشكيل لجنة الفحص بعضوية الدكتور أيمن العيادي، مدير المجلس الطبي بشمال سيناء، والدكتورة إيمان إبراهيم محمود استشاري أخصائي السمع والاتزان، والدكتورة داليا صلاح مصيلحي، أخصائي الإعاقة البصرية، وغادة محمد محمود، مدير إداري مجلس طبي شمال سيناء ومنسق لجنة التظلمات، وشيماء جودة، أخصائي إدارة التأهيل بالمديرية، وأحمد فوزي، مدير مكتب تأهيل العريش، وسحر عبدالله، أخصائي نفسي مكتب تأهيل العريش، وأعضاء مكاتب تأهيل مركز ومدينة رفح والحسنة وبئر العبد.

وتم عرض الحالات المتقدمة لمكاتب التأهيل بطلبات تظلم، من عدم الحصول على البطاقة، وتم مناظرتهم من خلال اللجنة.