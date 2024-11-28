سفير فنزويلا لدى مصر: الحروب اليوم على البترول وغدا على المياه

طالب سفير فنزويلا لدى مصر، أومار بارينتوس، دول الجنوب بالاتحاد واستغلال امتلاكها للثروات كالذهب والطاقة والبترول والمياه، قائلا: "إذا كانت اليوم الحرب على البترول فغدًا ستكون على المياه".

جاء ذلك في ندوة، لنقابة الصحفيين، اليوم، لمناقشة العلاقات الثنائية بين مصر وفنزويلا، وموقف حكومة فنزويلا من تجمع بريكس، وموقفها من القضية الفلسطينية.

وأضاف: "خير مثال هي حالة مصر حاليًا التي تدافع عن حصتها البالغة ٥٥ مليار متر مكعب، لأن النيل يمثل حياة للشعب المصري"، متابعا: "في حالتنا كدولة فقد تم فرض حصار علينا لامتلاكنا البترول، وبسبب الحصار انخفض إنتاجنا من 3 ملايين برميل إلى 450 ألف برميل، وهذا أدى انهيار الاقتصاد لدينا".

وتابع السفير الفنزويلي: "علاوة على كارثة كورونا التي تعد جزءا من الحرب البيولوجية التي تُشن على العالم، فهو فيروس لا يعرف أحد من أين يخرج، وتم نشره لتدمير الاقتصادات العالمية، حيث وراء هذا الفيروسات دول إمبريالية تخشى على مكانتها وتقوم بأى أفعال للحفاظ عليها".

وأردف: "سنوات فيروس كورونا كانت صعبة علينا، حيث بقيت فنزويلا دون غذاء وبلا كهرباء ووقود، فكانت هناك حرب شنيعة تشن ضد عملتنا بدون اي تفسير، وخسرنا قيمة عملتنا كليا"، متسائلاً: كيف تسقط قيمة عملة بنسبة 57 %من غير أى مقدمات؟

واستطرد: "وحديثا بدأنا عملية التعافي والزيادة في الإنتاج فقالوا كيف يزيدوا الإنتاج، وبالتالي هم يريدون حكومة تسير وفقا لمخططاتهم".