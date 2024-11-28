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مقتل 4 أشخاص إثر انقلاب قارب للاجئين في بحر إيجه

أثينا - (د ب أ)
نشر في: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 12:01 م | آخر تحديث: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 12:01 م

لقي ما لا يقل عن 4 مهاجرين حتفهم؛ إثر انقلاب قارب للاجئين في بحر إيجه قبالة جزيرة ساموس اليونانية، بحسب ما نقلته محطة "إي آر تي" اليوم الخميس عن قوات خفر السواحل.

وأفادت محطة "إي آر تي"، بأن خفر السواحل اليوناني تمكن من إنقاذ 16 شخصا، من خلال عمليات بحث وإنقاذ موسعة.

ولم يتم الكشف في البداية عن جنسيات المتورطين في الحادث.

وكان 8 مهاجرين قد لقوا حتفهم قبل 3 أيام قبالة جزيرة ساموس، التي تعد مقصدا سياحيا شهيرا، أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان بالقوارب، وبالتالي دخول الاتحاد الأوروبي، وكان من بينهم 6 من القُصَّر.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فقد وصل بحلول يوم الأحد الماضي، ما يقرب من 56 ألف مهاجر إلى اليونان من تركيا هذا العام.

وفي العام الماضي، وصل 49 ألف شخص، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

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