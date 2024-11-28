 فوز 27 عامل مسجد بشمال سيناء في مسابقة الأوقاف - بوابة الشروق
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فوز 27 عامل مسجد بشمال سيناء في مسابقة الأوقاف

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 6:59 م | آخر تحديث: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 6:59 م

أعلنت مديرية الأوقاف بشمال سيناء فوز 27 عامل مسجد بمحافظة شمال سيناء، في مسابقة العمال الوزارية لعام 2023م "تعاقد"، إذ أعلنت الوزارة توزيع الناجحين على المديريات المختلفة في جميع المحافظات.

وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اعتمد أسماء 1000 عامل من الناجحين في مسابقة العمال لعام 2023م "تعاقد"، فيما دعت الوزارة جميع الناجحين إلى التوجه إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لإتمام إجراءات التعاقد، مع مراعاة الالتزام باليوم المحدد لكل محافظة من المحافظات المرشحين عليها لتقديم المسوغات.


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