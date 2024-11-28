رئيس الحكومة العراقية يثمن مواقف إسبانيا تجاه القضية الفلسطينية

ثمن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مواقف إسبانيا تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الواضح لها من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، بالإضافة إلى دعواتها لوقف الحرب على غزة ولبنان.

وقال السوداني، خلال اجتماعه في مدريد اليوم مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن مواقف إسبانيا تحفز الحكومة العراقية على تأسيس شراكة شاملة وواعدة، وهو ما يتجسد في حضور الشركات الإسبانية الفاعل في مسار التنمية في العراق.

وأضاف أن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين هو جزء من استراتيجية الحكومة العراقية في التعامل مع جميع دول التحالف الدولي بعد انتهاء مهماتها في العراق، وقد كانت إسبانيا إحدى الدول المشاركة فيه.

وبدوره، أكد رئيس وزراء إسبانيا، أهمية العراق ومحوريته في المنطقة ورغبة بلاده في تأسيس شراكة مع العراق، بجانب رغبة الشركات الإسبانية للمشاركة في المشاريع المختلفة في العراق.

وحسب بيان للحكومة العراقية، ناقش الجانبان، التحديات الدولية وآفاق التعاون بين العراق وإسبانيا على جميع الصعد استناداً إلى عمق العلاقات الثنائية التي ترتكز على تاريخ مميز من التعاون.

وكان السوداني، وصل أمس الأربعاء إلى إسبانيا في زيارة رسمية برفقة عدد من كبار المسئولين والوزراء؛ لبحث محالات التعاون المشترك بين البلدين.