حملات لإزالة الإشغالات وغلق الأنشطة المخالفة بمدن المنيا و15 مايو والعاشر من رمضان

نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن المنيا الجديدة، و 15 مايو، والعاشر من رمضان، حملات لإزالة الإشغالات والظواهر العشوائية وغلق الأنشطة المخالفة، بالتعاون مع الشرطة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة منع المخالفات بجميع صورها في المدن الجديدة.

وقال المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات (إعلانات مخالفة) وتعديات بأحياء ومناطق بالمدينة. مؤكدًا أن الجهاز لن يسمح بأي مخالفة للقانون أو أي ظواهر عشوائية.

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة على إزالة أي مخالفات في مهدها للحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي للمدينة.

ومن جانبه، أكد المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، تكثيف الحملات والمرور اليومى لرفع الإشغالات وضبط جميع التروسيكلات والسيارات التى تعمل بدون تصريح داخل نطاق المدينة، مشيرا إلى شن حملة أسفرت عن رفع الإشغالات من أمام المدارس والأسواق التجارية بمنطقة الإسكان الاجتماعي الـ290 فدانا.

ونوه بأن الجهاز سيقوم بشكل دوري بتنفيذ حملات مماثلة لضمان عدم عودة الإشغالات والمخالفات مرة أخرى، مطالبا الجميع بالالتزام بالقوانين والتراخيص اللازمة التي يقرها جهاز المدينة.

كما أكد المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز المدينة، القضاء على العشوائيات ومخالفات البناء وتطبيق اللوائح والقوانين بحزم، موضحًا أن الحملة استهدفت المناطق السكنية في الأحياء السابع والثامن والتاسع، وأسفرت عن تنفيذ 97 قرار غلق وتشميع وإزالة ورفع الإشغالات في الحيين السابع والثامن.

وشدد على جانب ضبط عددٍ من القطع السكنية التي تم تغيير نشاطها بشكل غير قانوني في الحي التاسع، كما تم رفع جميع الإشغالات.

وفي إطار حرص جهاز مدينة العاشر من رمضان على الحفاظ على الانضباط العام، واصلت الفرق المختصة تواجدها اليومي المكثف في منطقتي الأردنية والموقف الإقليمي الجديد، بهدف منع أي تجاوزات أو مخالفات مستقبلية.