 أوكرانيا تعلن مقتل شخصين وإصابة 3 إثر هجوم روسي بطائرة مسيرة - بوابة الشروق
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أوكرانيا تعلن مقتل شخصين وإصابة 3 إثر هجوم روسي بطائرة مسيرة

د ب أ
نشر في: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 7:28 م | آخر تحديث: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 7:28 م

أعلن أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية مقتل رجلين وإصابة 3 آخرين في هجوم روسي بطائرة مسيرة في المنطقة الواقعة شرقي البلاد. 

وقال إن جرارا تعرض لضربة في حقل قرب قرية بيلي كولودياز، بطائرة مسيرة يتم التحكم بها عبر الاتصال بالفيديو.

وتقع بيلي كولودياز على بعض كيلومترات قليلة من خط الجبهة قرب بلدة فوفتشانسك الحدودية، التي تعرضت للحصار لشهور.

يشار إلى أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالطائرة المسيرة والصواريخ على أراضي كل منهما الأخرى وسط غزو موسكو لأوكرانيا الذي انطلق في فبراير 2022 ،وتستهدف هذه الهجمات البنية التحتية ومصادر الطاقة في كلتا الدولتين.

 


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