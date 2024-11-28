وزارة الثقافة تحتفل بمرور 20 عاما على تأسيس أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

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في إطار خطط وزارة الثقافة لدعم ونشر مختلف ألوان الفنون تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية الحفل بعنوان أعمال رومانتيكية للوتريات تقدمه الأوركسترا صوليست وقيادة للمايسترو مدحت عبد السلام وذلك فى الثامنة مساء الجمعة القادم نوفمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج باقة مختاره من أعمال كبار المؤلفين العالميين منها" السيمفونية الوترية رقم 1 لفيلكس مندلسون، رومانس للفيولينه وأوركسترا الحجرة لدفورجاك مع صوليست (فيولينه)مدحت عبد السلام، سيرينادة لأوركسترا الحجرة لإدوارد إلجار، سيرينادة للوتريات ليوليوس فون بيليكسي.

ومن المعروف أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودي وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافى بين مصر ومختلف دول العالم.