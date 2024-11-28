علاء مصطفى رئيسا لاتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية وعبد الصبور نائبا

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أعلنت جامعة جنوب الوادي، فوز الطالب ببرنامج العلاج الطبيعي علاء أحمد مصطفى، برئاسة اتحاد طلاب الجامعة الأهلية، والطالب أحمد عبد الصبور سيد ببرنامج التمريض نائبا لرئيس الاتحاد.

وقال الدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي لرئيس الجامعة الأهلية، إن الانتخابات أسفرت عن فوز الطالب خالد ضياء الدين ببرنامج الحاسبات أمينا للجنة الأسر الطلابية، والطالبة بسنت وائل محمد ببرنامج الهندسة أمينا مساعدا، والطالب عبد الرحمن مصطفى جاد ببرنامج الطب والجراحة أمينا للجنة الجوالة.

فيما فاز الطالب محمد فايز عمر ببرنامج الهندسة أمينا مساعدا، والطالب عبدالعزيز رمضان عبد العزيز ببرنامج الألسن أمينا للجنة الاجتماعية، والطالبة نرمين عبد الفتاح عبدالعزيز ببرنامج الصيدلة أمينا مساعدا، والطالب مصطفى محمود عبد الفتاح ببرنامج الصيدلة أمينا للجنة الرياضية.

وفاز الطالب زياد عبدالمنعم أحمد ببرنامج الألسن أمينا مساعدا والطالبة سارة عبد الفتاح ببرنامج الحاسبات أمينا للجنة العلمية، والطالبة نوران عيد ببرنامج العلاج الطبيعي أمينا مساعدا والطالب أنس عبدالحميد توفيق ببرنامج التمريض أمينا للجنة الفنية، والطالبة حبيبة محمد جنيدي ببرنامج الطب والجراحة أمينا مساعدا.

وضمت اللجنة العليا للانتخابات بالجامعة الأهلية الدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي لرئيس الجامعة الأهلية، والدكتور فرج خضاري عميد كلية الهندسة، وإسماعيل فهمي عضو الشئون القانونية، وأحمد وحيد مدير رعاية الطلاب، والطالبة بسملة مصطفى، والطالب يوسف محمد أبو الفضل.