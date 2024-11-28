 الصين: إطلاق سراح 4 محتجزين في الولايات المتحدة لأسباب سياسية - بوابة الشروق
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الصين: إطلاق سراح 4 محتجزين في الولايات المتحدة لأسباب سياسية

د ب أ
نشر في: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 5:53 م | آخر تحديث: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 5:53 م

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أعادت 4 أشخاص إليها، منهم 3 مواطنين صينيين على الأقل قالت إنهم كانوا محتجزين "لأسباب سياسية"، بالإضافة إلى شخص كان مطلوبا لدى بكين لارتكابه جرائم وكان يقيم في الولايات المتحدة. ولم تكشف الحكومة الصينية عن هويات الأربعة.

وأعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إطلاق سراح ثلاثة مواطنين أمريكيين كانوا مسجونين لسنوات في الصين ، معلنا عن اتفاق دبلوماسي نادر مع بكين في الأشهر الأخيرة من ولاية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وهبطت طائرة تقل الأمريكيين الثلاثة قادمة الصين مساء أمس الأربعاء في قاعدة عسكرية في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.

ويُذكر أن الأمريكيين الثلاثة الذين أفرجت عنهم بكين هم مارك سويدان، وكاي لي، وجون ليونج، الذين صنفتهم الحكومة الأمريكية كمعتقلين بشكل غير قانوني في الصين.

وكان سويدان يواجه حكما بالإعدام بتهم تتعلق بتهريب المخدرات، بينما تم سجن لي وليونج بتهم التجسس.


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