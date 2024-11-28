خبير أممي يحذر من استغلال المهاجرين المؤقتين في أستراليا: أنماط مقلقة قد ترقى إلى العبودية

أعرب خبير أممي عن قلقه بشأن معاملة المهاجرين المؤقتين في أستراليا، مشيرا إلى أنماط "مقلقة" من الاستغلال.

وأبدى تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال العبودية الحديثة، قلقا بالغا إزاء معاملة العمال الحاصلين على تأشيرات مؤقتة، بما في ذلك تأشيرات عطلات العمل وتأشيرات الطلاب، التي تحظى بشعبية بين الشباب الرحالة، وذلك عقب زيارة استمرت أسبوعين إلى أستراليا.

وجاء في بيان صدر يوم الأربعاء: "تلقى المقرر الخاص معلومات موثوقة... تكشف بوضوح عن أنماط مقلقة، وأحيانا خطيرة جدا، من ممارسات استغلالية يقوم بها أصحاب العمل وشركات التوظيف ووكلاء الهجرة في قطاعات مختلفة".

وعدد أوبوكاتا ممارسات تشمل حجز الأجور، وإنهاء العقود من طرف واحد، بالإضافة إلى "المضايقات والتهديدات أو حتى العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".

وأضاف البيان أن العديد من الظروف التي يتم الابلاغ عنها "قد ترقى إلى أشكال معاصرة من العبودية".

وأكد أوبوكاتا أنه "شعر بالتشجيع بفضل الحضور القوي للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون بلا كلل لمكافحة أشكال العبودية الحديثة في أستراليا".

وأضاف: "من المشجع أيضا أن العديد من هذه الجهات الفاعلة تعمل معا وتنفذ مبادرات متعددة الأطراف، مما يترك أثرا إيجابيا على تمكين العمال ومنع استغلالهم".