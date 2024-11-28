اعتدى مستعمرون، مساء اليوم الأربعاء، على مركبات المواطنين في على الشارع الرئيسي مدينتي رام الله ونابلس، قرب قرية اللبن الشرقية.

وأفادت مصادر محلية، بأن حارس مستعمرة "عيلي"، هاجم عشرات المركبات خلال توقفها قرب قرية اللبن الشرقية على إثر وقوع حادث سير في المكان، وقام بإجبار أكثر من 200 مركبة على الرجوع لمسافة تقدر بأكثر من 5 كيلومترات باتجاه بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، كما قام بتهديد أصحاب المركبات عبر مكبر الصوت بالتعرض لهم في حال لم ينصاعوا بالابتعاد عن المكان.

وأضافت أن جيش الاحتلال أرجع عشرات المركبات الأخرى التي حاولت سلوك طريق "معرجات اللبن" إلى بلدة سنجل شمال رام الله، ما تسبب بأزمة سير خانقة وعرقلة لحركة آلاف المواطنين.