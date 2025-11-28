 توروب: الأهلي يؤمن بقدراته للفوز على الجيش الملكي - بوابة الشروق
الجمعة 28 نوفمبر 2025 9:01 م القاهرة
توروب: الأهلي يؤمن بقدراته للفوز على الجيش الملكي

محمد جلال
نشر في: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 8:53 م | آخر تحديث: الجمعة 28 نوفمبر 2025 - 8:54 م

أكد الدنماركي ييس توروب، مدرب الأهلي، على رغبة فريقه في تحقيق الفوز الثاني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل مواجهة الجيش الملكي.

ويلعب الأهلي مع الجيش الملكي مساء اليوم الجمعة، على ملعب مولاي الحسن، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

وقال توروب قبل انطلاق مباراة الأهلي والجيش الملكي: "فعلا نحن عائدون من فوز جيد جدا في المباراة الأولى والمباراة الثانية لدينا طموح الفوز الثاني".

وأضاف: "ندرك جيدًا أنها ستكون مباراة صعبة لكن نؤمن بقدراتنا لكي نستطيع تحقيق الفوز".

وكان الأهلي قد انتصر في الجولة الأولى أمام شبيبة القبائل بنتيجة 4-1، في المباراة التي استضافها استاد القاهرة الدولي.


