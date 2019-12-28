وزارة العمل السعودية تنفي إلغاء توطين بعض المهن

نفت وزارة العمل السعودية، اليوم السبت، ما تمَّ تداوله خلال الساعات الماضية من إلغاء توطين بعض المهن وإحلال عمالة أجنبية بدلا من السعوديين.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، في بيان صحفي اليوم إنَّ الوزارة توضِّح أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء توطين عددٍ من المهن غير صحيح.

وأكَّد أبا الخيل أن برامج التوطين (أي إحلال العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية) مستمرة على مستوى المهن والأنشطة والقطاعات والمناطق لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل"، راجيًا "أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

ويأتي ذلك بعد أن تداول النشطاء والصحف الإلكترونية أن السعودية، التي فرضت مؤخرا الكثير من القرارات الخاصة بالوافدين بداخلها والمغتربين القادمين إليها، توقفت عن سعودة عدد من المهن وإعادة الوافدين للعمل بها.