إعلامي عراقي: حراك داخل الكتل السياسية كي يسحب الرئيس العراقي استقالته

قال رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، عدنان السراج، إن الأزمة العراقية قائمة سواء ببقاء رئيس الجمهورية برهم صالح أو باستقالته، مؤكداً أن الأهم في السلطة التنفيذية هو رئيس الحكومة، وأنه ما دام رئيس الوزراء المستقيل يدير حكومة تصريف أعمال بكامل صلاحياتها فإن الأزمة ستكون محدودة.

وأضاف السراج خلال لقاء له في قناة الغد أنه في حال قبول استقالة الرئيس خلال أسبوع فإن رئيس مجلس النواب هو من سيتولي منصب الرئيس على أن يطلب خلال شهر ترشيح أحد الأشخاص للمنصب، مشيرا إلى أن هناك حراك داخل الكتل السياسية يميل إلى سحب الرئيس صالح لاستقالته والبدء بعمليات القبول رئيس الوزراء المستقيل لتصريف الأعمال وتفعيل قانون الانتخابات الذي أًقر وإجراء انتخابات مبكرة.

وأوضح السراج أن تحالف "سائرون" فجر قنبلة قد تغير مسارات عديدة عندما أصدر بيان نأي بنفسه عن ترشيح رئيس الوزراء واعتبر نفسه كمعارضة إيجابية، وهو ما يعني أن الكرة أصبحت في ملعب تحالف "البناء" مع رئيس الجمهورية وعليهم حل هذا الإشكال.