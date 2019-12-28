الشباب يهزم أهلي جدة في الدوري السعودي

فاز الشباب على ضيفه أهلي جدة 1 - صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، والتي شهدت فوز الاتفاق على التعاون 1 - صفر.

وسجل فيرناندو أسبريلا هدف المباراة الوحيد للشباب في الدقيقة 27.

ورفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد أهلي جدة عند 23 نقطة في المركز الثالث.

وبدأت المباراة بأداء غلب عليه التحضير الطويل للهجمات من الفريقين، حيث لم يشكل أي منهما خطورة على مرمى الأخر، على الرغم من تواجد أسماء عديدة في هجوم الأهلي مثل دجانيني تفريس وعبد الفتاح العسيري، وتواجد فيرناندو أسبريلا وكريستيان جوانكا في قيادة الخط الأمامي للشباب.

وفي الدقيقة العاشرة سدد عبد الفتاح عسيري كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن التونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى الشباب أمسك بالكرة ببراعة.

ومع مرور الوقت، بدأت المباراة تتحرر من التحضير الطويل للهجمات، وبدأ كلا الفريقين في محاولاته لتسجيل الهدف الأول.

وتقدم الشباب في الدقيقة 26، بعدما توغل اسبريلا داخل منطقة جزاء الأهلي، ليسدد كرة على يسار الحارس ياسر المسيليم، مسجلًأ الهدف الأول في شباك الفريق الضيف.

وفي الدقيقة 35، سدد تفاريس كرة أرضية زاحفة محاولًا خداع الحارس بن مصطفى، لكن الأخير كان في الموعد وأمسك بالكرة وحافظ على تقدم فريقه.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الشباب 1 - صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، ظهر الأهلي بشكل مغاير حيث شن هجمات شرسة على مرمى بن مصطفى، غير أن الأخير وقف سدًا منيعًا أمام هجمات الفريق الضيف.

وواصل الاهلي سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الثاني، لكن دون جدوى، مع تألق بن مصطفى الذي تفنن في التصدي لهجمات أهلي جدة، عبر تفاريس والعسيري، وحتى مع تواجد البديل السوري عمر السومة، لم ينجح في هز شباكه.

و لم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الشباب على أهلي جدة 1 - صفر.

وفي مباراة أخرى، فاز الاتفاق على التعاون 1 - صفر.

وسجل هزاع الهزاع هدف المباراة الوحيد للاتفاق في الدقيقة 65.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد التعاون عند 22 نقطة في المركز السادس.