مستقبل وطن: نهدف لإحداث توافق سياسي ورؤية مشتركة بين الأحزاب

يعقد حزب "مستقبل وطن" غدا الأحد الجلسة الثالثة من الحوارالوطني مع الأحزاب المصرية لاستكمال المشاورات حول قوانين انتخابات "المحليات ــ مجلس النواب ــ الشيوخ".

وقال أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن عصام هلال عفيفي، إن الحزب وسع من دائرة الحوار الوطني مع الأحزاب، ووجه الدعوة إلى "الوفد، والمؤتمر، والتجمع"، لحضور جلسات الحوار غدا الأحد بمقر الحزب؛ بهدف إحداث توافق سياسي بين الأحزاب الموجودة على الساحة ووضع رؤية مشتركة حول الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة المقبلة.

وأضاف هلال، لـ"الشروق"، أن الباب مفتوح للجميع ونوجه دعوتنا لكافة الأحزاب وليس مغلق أمام حزب بعينه، مشيرا إلي أن الجلسة الثالثة من جلسات الحوار الوطني ستستكمل مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية ، بالإضافة إلي الاطلاع على المقترحات والرؤى التي ستقدمها الأحزاب التي شاركت في الجلستين الأولى والثانية بشأن قوانين الانتخابات.

وكان حزب مستقبل وطن عقد جلستين للحوار مع الأحزاب المصرية، لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وذلك بحضور أحزاب "المحافظين والعدل والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي، والشعب الجمهوري والغد".