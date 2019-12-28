غرف صغيرة تشبه كبسولات الفضاء، هى الحل المستوحي من الثقافة اليابانية الذى ستواجه به إيطاليا الأعداد المتدفقة من السائحين، وبوجود فندق مضغوط فلن يحمل السائح هم أن يجد حجزا وقت الذروة.

ووفقا "فرانس 24" فإن الإيطاليين بدأوا بالتوافد على الفندق ليس بمجرد الحاجة لمكان سكن رخيص ولكن إشباعا لفضولهم نحو تجربة جديدة.

ويقول السائح النرويجى دراجن كبريسنان، إنه أحب تلك التجربة الجديدة الشبيهة لما سيبدو عليه شكل الغرف المستقبلية، مضيفا أن الكثيرون ينفرون من السكن الجماعى بسبب مشاكل الخصوصية ولكن فى إحدى تلك الكبسولات فهناك الكثير من الخصوصية.

وبحجم غرفة الفندق الطبيعية تحوى كل غرفة 8 كبسولات 4 بالأسفل و4 بالأعلى، ومساحة كل منها متر ونصف فى متر ونصف.

وداخل الكبسولة توجد مرتبة ووسادة وبطانية وشاحنين للهاتف والكمبيوتر وعلاقة ملابس وطاولة صغيرة.

وتكلف ليلة واحدة بتلك الكبسولة شاملة جميع الوجبات 19 يورو فقط ولكن سعر الكبسولة يرتفع بأسبوع ميلان الشهير لـ150 دولار.

ويقول أجنساى سبداني المقيم بإحدي الكبسولات إن أول فكرة لفندق مضغوط كانت بمدينة أوساكا اليابانية عام 1979 وأنشأت لإيواء السكرانين الذين ضلوا طريق البيت أو لمن فاتتهم قطارات العودة لمدنهم.

وفى البداية اقتصر وجود الكبسولات المسكونة على مطارات الدول من باريس لبانكوك مرورا بموسكو وسيول ومومباى.

ويذكر أن عدد الفنادق المضغوطة قليل للغاية خارج المطارات بأوروبا كفندق ستى هاب فى هولندا وفندق كابسول لوسيرن بسويسرا والذى افتتح منذ عام.

وتعد مدينة ميلان هى الأولى إيطاليا بتلك التجربة التى تدعمها شركة زى زى زى ليباندجو.

ويقول مدير الشركة جايان ميلياريدو إن الشركة بصدد بناء مثل تلك الفنادق ب6 مطارات دول هذا العام بينها مطار فيينا وووارسو وميلان بالطبع لتتبعها خطة ببناء 4 فنادق أخرى بالبرازيل.

ويضيف جايان أنه من أهداف الشركة بناء فندقين على الأقل كل سنة فى كبرى العواصم الأوروبية وذلك على مدى 5 سنوات.

وتتوقع الشركة أن يرتفع دخلها السنوى بعد 5 سنين قادمة من التوسع ليصل 10 مليون يورو مقارنة بدخل مليون يورو هذا العام.

وتضيف سابادانى المقيمة بإحدى الكبسولات وصاحبة مدونة للأماكن السياحية، أن العيب الوحيد بتلك الكبسولات هو لمن يخافون الأماكن المغلقة وإلا فهى رخيصة الثمن شديدة الخصوصية وقريبة من أى مكان.

وتتابع سابادانى أن الشباب لا يهتمون باتساع المكان فقط ما يريدون هو واي فاي، وعدد من الأشخاص لإمضاء الوقت معهم وهذا ما يوفره الفندق المضغوط دون جرح الخصوصية.

ويذكر أن ميلان من المدن المكتظة بالسائحين بسبب معارضها ومتاحفها الشهيرة ليرتفع عدد السائحين من 4 ملايين عام 2015 ل6 ملايين هذا العام ليشكل السائحين 65% من سكان المدينة.

ويرتفع عدد السائحين بنسبة 18% سنويا ولمواكبة عدد السائحين الذين معظمهم شباب تزايد عدد منازل الشباب من 3 منذ 4 سنين ليصل 26 فى ميلان وفقا لفابيو راجيدى العامل بالشركة المنشئة للفندق.

وليس كل سكان الفندق من السائحين حيث يقدر عدد العمال والطلاب الإيطاليين المترددين عليه ب25% ومنهم مونيكى فيسى الطالبة الجامعية التى تأكد مدى خصوصية الفندق، ولكن بالإضافة فهناك المطبخ والمطعم الذى تستطيع فيه الالتقاء بالأصدقاء والتعرف على أشخاص جدد.

وليس كل سكان الفندق شباب أو عزاب فمن بين النزلاء شخص فى العقد الثامن من العمر، بينما تقطن إحدى الأسر الفندق وقد أجروا 4 كبسولات مفتوحة على بعضها.