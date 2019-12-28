ليبيا: قوات الوفاق تشن هجوما على قوات حفتر بمحور الرملة جنوب طرابلس

أعلنت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم السبت أن قواتها شنت هجوما على قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بمحور الرملة الواقع في محيط مطار طرابلس الدولي، حسبما أفاد موقع بوابة إفريقيا الإخبارية.

وقالت عملية بركان الغضب في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن قوات حكومة الوفاق شنت ما وصفته "هجوماً كاسحاً" على قوات بالجيش الليبي بمحور الرملة بمحيط مطار طرابلس، وتمكنت من السيطرة على عدة مبان كانت تتحصن بها قوات حفتر بعد أن دمرت دبابتين وآلية مسلحة.

وأضاف البيان أن سلاح الجو التابع لقوات حفتر قام باستهداف معهد الهندسة التطبيقية ببلدية الزاوية غرب العاصمة طرابلس.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعا مسلحا بين الجيش وقوات الوفاق منذ الرابع من شهر أبريل الماضي.