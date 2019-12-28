عاش الأسترالي جوشوا ليفردج يومًا من أجمل أيام حياته، بعد أن استعاد حياته التي انتظر انتهائها على مدار عامين سابقين، وذلك بعد تبرع شخص له بـ3 أعضاء.

ولد الشاب البالغ من العمر 37 عامًا بمرض التليف الكيسي، وأمضى الـ22 شهرًا الماضيين في قائمة المتبرعين لأنه يحتاج إلى قلب ورئتين وكبد حتى يظل على قيد الحياة، ومع طول مدة الانتظار فقد الأمل هو وعائلته المكونة من طفله روبن وزوجته إليزابيث.

وقبل أيام من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أبلغت مستشفى الأمير تشارلز عائلة ليفردج إن هناك شخصًا قرر التبرع له بهذه الأعضاء لأنه على وشك الموت خلال أيام، الأمر الذي استقبله ليفردج بشكل لا يوصف بعد أن اعتقد أنه سيفقد حياته لتدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة.

ووفقًا لموقع "abc"، أكد ليفردج أن ما حدث يعتبر أفضل هدية في عيد الميلاد ولم يتوقع حدوثها بعد فقدانه الأمل؛ لأن مدة عامين من الانتظار كفيلة لتؤثر على الحالة النفسية لأي شخص مريض ولا يوجد له علاج.

وعلقت زوجة ليفردج على ذلك، موضحة أنها حزينة على المتبرع الذي سيموت ولكنها تشعر بالفرح لأنه سيكون سببًا في أن يعيش زوجها ويستعيد حياته مرة أخرى، ويبقى بجانب طفله الذي لم يبلغ إلا عامه العاشر.

وقبل أيام بسيطة من عيد الميلاد المجيد، أمضى ليفردج 10 ساعات في غرفة العمليات لزراعة 3 أعضاء في وقتًا واحدًا وهما القلب والكبد والرئتين، وشارك في هذه العملية الضخمة 15 شخصًا منهم ممرضين ومساعدين أطباء وأخصائيو الكبد والقلب والرئة من مستشفى ألكسندرا.

وقال الدكتور بيتر هوبكنز، مدير خدمة زراعة الرئة في مستشفى الأمير تشارلز، إن ليفيردج كان المريض الثامن فقط في أستراليا الذي انتظر زراعة 3 أعضاء دفعة واحدة، وكانت آخر حالة منذ 4 أعوام.

وأضاف أن التحدي كان كبيرًا لإبقائه في حالة جيدة قبل إجراء الثلاث عمليات مرة واحدة لأن صحته كانت تمر بوقتًا عصبيًا بسبب طول مدة الانتظار، إلا أنه استطاع اجتياز هذه المرحلة الصعبة بنجاح وكان لديه إرادة قوية.

وأوضح أن المستشفى استمرت في تجهيز طاقم الأطباء لمدة 48 ساعة قبل العملية، وتدريبهم على تدارك القيام بزراعة 3 أعضاء في الجسم وهو في حالة غير جيدة دون ترك المريض للموت، ولكن لم تكن الزراعة لتنجح إلا بشجاعة ليفردج ورغبته في الحياة.

وأشار إلى أنه ظل 3 أيام في العناية المركزة للاطمئنان على مدى استجابة الجسم للأعضاء الجديدة، وبالفعل أظهر الجسم مؤشر جيد وتقبل الأعضاء وتناغم معها واستطاع ليفردج أن يسترد عافيته خلال احتفالات أعياد الميلاد.