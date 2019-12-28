قائد ميداني سوري يكشف عن إزالة كافة الألغام في ريف إدلب

كشف قائد ميداني سوري محسن إدريس عن إزالة كافة الألغام التي زرعتها الفصائل المسلحة في ريف إدلب الواقع شمالي البلاد.

وقال إدريس ـ في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت ـ إن فريق الهندسي السوري لمكافحة الألغام قام بإزالة كافة العبوات الناسفة وتفكيكها التي كانت مزروعة من قبل الفصائل المسلحة في البيوت والشوارع والطرقات لإعاقة تقدم القوات السورية إلى ريف إدلب.

وأشار إلى تكبيد الفصائل المسلحة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد من دبابات وصواريخ في المواجهات الأخيرة مع القوات السورية في ريف إدلب، مؤكدا في الوقت نفسه عدم قدرة الفصائل المسلحة على شن أي هجوم ضد القوات السورية خلال الأيام المقبلة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة نزوح أكثر من 235 ألف شخص خلال نحو أسبوعين جراء التصعيد العسكري في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وكان الجيش السوري قد كشف أول أمس الخميس عن تحرير القوات الحكومية قرى ومزارع حلبان وتل خطرة وخربة نواف بريف إدلب الجنوب الشرقي الواقع شمال البلاد.