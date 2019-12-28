رئيس كوت ديفوار يتعهد بإبقاء البلاد مستقرة قبل الانتخابات

تعهد رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا اليوم السبت بإبقاء البلاد مستقرة قبل الانتخابات التي تجرى العام المقبل.

وقال واتارا أمام الصحفيين في أبيدجان إن القانون الإيفواري سوف يطبق على كافة المواطنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ومن ناحية أخرى، اتهم المدعي العام في كوت ديفوار أمس الجمعة زعيم المتمردين السابق جيوم سورو بتدبير انقلاب عسكري، مما قد يسفر عن حرمانه من خوض انتخابات الرئاسة المقررة في تشرين أول/أكتوبر 2020 .

ونقلت بلومبرج عن المدعي العام ريتشارد أدو قوله للصحفيين إن سورو /47 عاما/ يواجه اتهامات "بتقويض الأمن العام واختلاس أموال حكومية وغسل أموال".

وكان من المقرر أن يصل سورو إلى كوت ديفوار يوم الاثنين الماضي، بعد قضاء ستة أشهر في الخارج لحشد أصوات الناخبين الإيفواريين في أوروبا، ولكن تم توجيه طائرته إلى غانا، قبل أن يتوجه في وقت لاحق إلى تنريفي في جزر الكناري.

وقال أدو إن صدور مذكرة اعتقال بحق سورو يعني أن السلطات الإيفوارية تتعاون مع منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) للقبض عليه.