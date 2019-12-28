بعد سنوات من تمريره في مجلس النواب الأمريكي وإحالته لمجلس الشيوخ –عدة مرات- صدق الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون «قيصر» «سيزر» بالإنجليزية الذي يسعى لحماية المدنيين السوريين، وتوقيع عقوبات على النظام السوري برئاسة بشار الأسد.

ولكن وماذا يتضمن هذا القانون؟ وما الهدف منه؟ وما هي مراحل سنه؟ ومن هو قيصر؟ وما هي قصته؟... كل هذه الأسئلة وأكثر تجيب عنها «الشروق» في التقرير التالي.

- قيصر المظلومين في سوريا

قيصر هو اسم مستعار لمصور سوري منشق عن الشرطة العسكرية السورية، سرَّب حوالي 55 ألف صورة مأساوية لضحايا التعذيب وغيره من الانتهاكات في سجون النظام السوري، وفقا لما ذكرته شبكة «العربية»، التي التقت المصور وصديقه سامي (اسم مستعار أيضا).

- أيام من الرعب لتوثيق الصور

في حواره للشبكة، حكى قيصر عن قصة انشقاقه عن الحكومة السورية -مع بداية الثورة في 2011- بعدما شهد التعذيب الذي يتعرض له السوريين داخل المعتقلات، خلال استدعاءه من قبل الجهات الأمنية كمصور شرطة عسكرية، لتصوير وتوثيق حوادث معينة وحالات وفاة.

ليقرر بدعم من صديقه سامي "قراراً خطيراً"، بالبقاء في دمشق والعمل على توثيق الجرائم، ليستطيع –خلال عامين ونصف عاشهم الإثنان في "رعب"- توثيق 55 ألف صورة لـ 11 ألف سجين -فيهم آلاف النساء والأطفال وكبار السن- قتلوا تحت التعذيب، خلال الفترة من 2011 حتى -استطاعا الهروب خارج سوريا- عام 2013.

-كيف وصلت الصور للعالم؟

بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، استطاع قيصر وصديقه سامي من الهروب خارج سوريا، في أغسطس 2013 -بمساعدة المعارضة السورية التي أعدت خطة لتسهيل هربه بعد إعلان وفاته-، ليتمكن قيصر من تهريب الصور معه إلى فرنسا، حيث عاش متخفيا لفترة تحت حماية الشرطة.

بعد فترة، ساهم قيصر -بمساعدة المعارضة السورية- في فتح تحقيقا في فرنسا، استهدف النظام السوري بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة ليطرح الصور ويدلى بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي -للمرة الأولى- في 31 يوليو 2014، ليفاجئ أعضاء المجلس الجمهوريين والديمقراطيين بحجم الصور.

المصور السوري لم يكتف بطرح القضية في فرنسا وأمريكا، بل نظم معارض صور في عدة برلمانات منها البرلمان البريطاني والكندي، وفي مقر الأمم المتحدة ومتحف الهولوكوست التذكاري في واشنطن.

-الكونجرس يقرر إصدار قانون

بعد عرض القضية بالكونجرس الأمريكي، أثبتت نتائج مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» صحة الصور بعد فحصها، الأمر الذي استفز أعضاء الكونجرس الأمريكي بغرفتيه الشيوخ والنواب بعد عرضها عليهم، وقرروا إصدار قانون يبقى تنفيذه واجبًا حتى وإن تغير الرئيس الأمريكي، بحسب ما ذكره الكاتب والصحفي السعودي محمد آل الشيخ في مقاله بفضائية «العربية».

- مراحل وضع القانون

طرح مشروع القانون –الذي يسعى لمحاسبة بشار الأسد وحلفائه- لأول مرة خلال عام 2016، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وبالرغم من حصوله على مصادقة مجلس النواب الأمريكي 4 مرات، خلال الأعوام السابقة، إلا أن القانون لم يحظ بفرصة التصويت في مجلس الشيوخ، بسبب زحام القوانين ذات الأولوية الأمريكية.

كانت أول مصادقة لمجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون -بأغلبية ساحقة- في 15 نوفمبر 2016، بعدما أثارت الصور المسربة ردود فعل غاضبة دوليا، لينال القرار موافقة 377 عضوا فيما صوّت 48 آخرين ضدّه، تلاها طرح القانون وتمريره في الكونجرس ثلاث مرات أخرى، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

القانون الذي يلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد، طرح للمرة الأخيرة في مجلس النواب الأمريكي، في 22 يناير الماضي، بعدما تم تعديل مدة العقوبات لتكون 10 أعوام، بعدما كانت عامين في المرة الأولى، ليصادق عليه الكونجرس، ويتم إحالته إلى مجلس الشيوخ.

وفي مجلس الشيوخ، طرح القانون للمرة الأولى، في 18 ديسمبر الماضي، ليحصل على أغلبية ساحقة من أصوات الأعضاء، بعدما صوت له 76 نائب من أصل 80، ليتم تحويله لطلب المصادقة عليه من رئيس البلاد.

وللمرة الأولى منذ طرح مشروع القانون لأول مرة قبل 3 أعوام، صادق الرئيس الأمريكي ترامب على القانون، في 21 ديسمبر الماضي، ضمن إقراره الموازنة الدفاعية الأمريكية المُقدر إنفاقها بـ 738 مليار دولار.

-النظام السوري وداعميه

بحسب فضائية «سكاي نيوز»، ينص القانون -الذي مرره الكونجرس وصادق عليه الرئيس- على توقيع عقوبات قانونية واقتصادية صارمة وغير مسبوقة على النظام السوري، وعقوبات في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي على الدول التي تدعمه مثل إيران وروسيا، لمدة 10 سنوات.

العقوبات تتضمن -أيضا- كل من يدعم الحكومة السورية أو يتعامل معها أو يوفر لها التمويل، بما فيها أجهزة الاستخبارات والأمن والجهات العسكرية والمصرف المركزي (السوريين).

- سبب إصدار القانون

وفقا لشبكة «بي بي سي»، كان تسريب قيصر لصور تعذيب المعتقلين في السجون السورية –التي تأكدت التحقيقات الفيدرالية من صحتها- سببا في توصل الكونجرس والاستخبارات الأمريكية، إلى أن أكثر من 14 مليون سوري أصبح لاجئًا أو نازحًا داخليًا، وأكثر من 60 ألف سوري توفوا -بينهم أطفال- في السجون السورية، خلال السنوات الخمس الأولى من الحرب.

جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي السابق، صرح بأنه متأكد تماما من استخدام بشار الأسد للأسلحة الكيمياوية ضد شعبه، بالإضافة إلى منعه وصول المساعدات الطبية إلى المدنيين الذين كانوا في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة.

لذلك، يرى الكونجرس أن أعمال بشار الأسد ضد الشعب السوري أدت إلى مقتل مئات الآلاف وتدمير أكثر من 50 في المئة من البنية التحتية الحيوية في سوريا، وشرّدت أكثر 14 مليون شخص، إذ كانت أكبر أزمة إنسانية منذ اكثر من 60 عاماً.