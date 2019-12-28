 أمن الدولة السعودي يطالب بالإبلاغ عن الإرهابيين والمعارضين للدولة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمن الدولة السعودي يطالب بالإبلاغ عن الإرهابيين والمعارضين للدولة

علم السعودية
علم السعودية
الرياض - د ب أ
نشر فى : السبت 28 ديسمبر 2019 - 12:46 م | آخر تحديث : السبت 28 ديسمبر 2019 - 12:46 م


دعا أمن الدولة السعودي إلى ضرورة سرعة الإبلاغ عن الإرهابيين أو المشبوهين أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة أو المعارضة للدولة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم السبت، أن رئاسة أمن الدولة أطلقت حملة تعريفية بمركز البلاغات الأمنية ورقما موحدا بهدف مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم.

وقالت "واس" إن الحملة تهدف أيضاً إلى تأكيد أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنياً أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة أو المعارضة للدولة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية.

وتعرّف الحملة، طبقا للوكالة ، بمهام المركز الذي يعمل على مدار الساعة، ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.


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