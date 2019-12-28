اشتباكات بين محتجين والشرطة في مجمع تجاري بهونج كونج

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اشتبك المتظاهرون مع عناصر شرطة يرتدون ملابس مدنية وشرطة مكافحة اعمال الشغب اليوم السبت في مجمع تسوق مزدحم قريب من حدود بر الصين الرئيسي بين هونج كونج وشينزن.

وبحسب إذاعة "أر تي اتش كيه" التي تدعمها الحكومة، اندلع المواجهات بعدما تحدت مجموعة من المتظاهرين رجال الشرطة الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية في ميدان لاندمارك نورث في شونج شوي نحو الساعة الرابعة مساء.

وأضاف التقرير أن الشرطة ردت باستخدام الهراوات ورذاذ الفلفل للتغلب عليهم.

وتردد أن 14 شخصا على الأقل اعتقلوا فيما يعتبر أحدث حلقة من الاضطرابات العنيفة خلال التظاهرات التي ركزت على المجمعات التجارية عبر المدينة.

وقالت الشرطة عبر تويتر إن "مثيري الشغب الملثمين" تسببوا في إزعاج وألقوا المسامير على المتاجر ما أسفر عن اضطراب النظام العام.

يشار إلى أن التظاهرات تأتي في إطار حركة هائلة منادية بالديمقراطية اندلعت شرارتها أول مرة قبل ستة أشهر جراء مشروع قانون صار ملغيا الآن كان من شأنه أن يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين.

وفي مجمع تجاري مجاور يسمى "ميتروبوليس بلازا"، صاح المتظاهرون في وجوه المتسوقين قائلين "عودوا إلى البر الرئيسي"، حسبما ذكرت الإذاعة.

يشار إلى أن المجمعين التجاريين يتردد عليهما متسوقو اليوم الواحد من البر الرئيسي الصيني الذين يخزنون بضائع مثل لبن الأطفال والأدوية.

وترددت تقارير عن وجود كثيف لشرطة مكافحة أعمال الشغب حول المجمع التجاري وعلى جسور المشاة الرابطة بين المجمعين والتي قامت الشرطة جزئيا بإغلاقها.