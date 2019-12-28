يختلف شهر ديسمبر عن باقي شهور السنة في استعداداته وأجواء استقبال السنة الجديدة في جميع الدول العربية، أوضح تقرير بثته قناة الغد أن هذه الاحتفالات تحيي ذكرى ميلاد المسيح في السابع من شهر يناير في جميع الكنائس الشرقية.

وأفاد تقرير الغد أن للمصريين أجواء مختلفة للاحتفال بالكريسماس حيث تتزين الشوارع بالأضواء والأشجار للاحتفال برأس السنة الجديدة، وتمتلئ الشوارع بالزينة التي تميز هذا الحدث العالمي بداية من هطول الثلوج وملابس بابا نويل ووصولًا إلى الأجراس وشجرة عيد الميلاد التي تعد من أبرز ملامح العام الجديد.

وأشار تقرير الغد إلى أن اللبنانيين في ساحة التحرير يقيمون احتفالات رأس السنة بنكهة ثورية، حيث أنهم يحتفلون برأس السنة على طريقتهم الخاصة ونظم مجموعة من المتطوعين فعالية لتقديم موائد طعام في ساحة التحرير في بيروت.

وأكد التقرير أن عواصم الدول العربية تشهد احتفالات متعددة ومختلفة بمناسبة مولد المسيح وأعياد الكريسماس.