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برنامج تأهيلي لمدة يومين لمروان محسن

الشروق
نشر فى : السبت 28 ديسمبر 2019 - 12:34 م | آخر تحديث : السبت 28 ديسمبر 2019 - 12:34 م

ينفذ مروان محسن، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، برنامجا تأهيليا لمدة 48 ساعة؛ للتعافي من الإصابة في ركبته، حيث يعاني اللاعب من كدمة بها، وعلى إثرها فضل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق إراحته من مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي.

وشارك مروان في المران البدني أمس، ثم خاض تدريبات تحت قيادة سامي قمصان، المدرب المساعد.

ويدخل الأهلي مواجهة بلاتينيوم اليوم وفي رصيده ثلاث نقاط من الفوز على الهلال السوداني في الجولة الثانية، ويبحث الفريق عن استمرار انطلاقته في مشوار دور المجموعات والمنافسة بقوة على إحدى بطاقتي التأهل لدور الثمانية.


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