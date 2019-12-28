محافظ كفرالشيخ في زيارة مفاجئة لعدد من المنشآت الطبية والتعليمية والخدمية بقلين

فاجأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، بزيارته عددًا من المنشآت الطبية والتعليمية لمتابعة مستوى الخدمات، بقرى مركز قلين، حيث تفقد طريق الحمراوي مرورا بقرية دفريه، شنو، المنشاه الكبرى، مشددًا على ضرورة ترميم وصيانه الطرق ورفع مياة الأمطار بدائرة المحافظة، كما تفقد مداخل وبعض شوارع القرى، مكلفا برفع مستوى النظافة بالقرى وبخاصة أمام المصالح الحكومية والمدارس والمستشفيات، ورفع تجمعات المياه من الشوارع بالقرى، لإنهاء معاناة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

كما تفقد الوحدة الصحية بقرية المنشأة الكبرى، حيث تفقد خلالها قسم الاستقبال وعيادة الأسنان والصيدلية، واطلع على عدد حالات المترددين على الوحدة، مكلفا بتكثيف الرقابة والمتابعة وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية بالوحدات الصحية والمستشفيات وحسن معاملة المرضى، كما كلف بتكثيف المرور اليومي والرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى وموجها بتقديم أفضل سبل الرعاية الطبية لهم، وانتظام إجراءات الفحص الطبي وصرف العلاج.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، مدرسة الشهيد السيد حشيش للتعليم الأساسي بقرية المنشأه الكبرى، بمركز قلين، للاطمئنان على مستوى الخدمات وسير العملية التعليمية بالمدرسة، حيث تفقد فصول المدرسة، ومكتب الوسائل التعليمية بالمدرسة، وغرفة المعلمين، ومعمل الحاسب الآلي، ومعمل المدرسة والمكتبة وتعرف على الفعاليات والأنشطة التعليمية، واطلع على دفاتر التحضير، مكلفًا بمتابعة سير العملية التعليمية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن التعليم هو الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات، وتحقيق التنمية الشاملة، وأنه حريص على متابعة العملية التعليمية بمدارس المحافظة والمدن والقرى، وبناء جيل مبدع قادر على حمل مستقبل الوطن، موجها بتنمية قدرات الطلاب، وتوسيع مداركهم من خلال الأنشطة التعليمية المختلفة، وتشديد الرقابة على المدارس للنهوض بالعملية التعليمية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه سيفاجئ المنشآت الخدمية بالزيارات دون علم أحد، للتأكد من تقديم خدمات جيدة للمواطنين وانضباط العاملين بها.