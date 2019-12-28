برلماني أوروبي يطالب بتشكيل لواء أوروبي لدرء الهجمات السيبرانية

طالب رئيس الكتلة البرلمانية للمسيحيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، مانفرد فيبر، بتشكيل قوات أوروبية خاصة لدرء الهجمات السيبرانية.

وقال السياسي الألماني في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "أول خطوة نحو تأسيس جيش أوروبي ينبغي أن تكون تشكيل لواء أوروبي لدرء الهجمات السيبرانية، حتى تستطيع أوروبا الدفاع عن نفسها على نحو مشترك في الشبكة السيبرانية ضد الهجمات المتزايدة من العالم".

وأشار فيبر إلى أن هناك الكثير من دول الاتحاد الأوروبي الصغيرة التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها بمفردها في هذا المجال، لكن الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على المواجهة على نحو مشترك.

يُذكر أن دول الاتحاد الأوروبي قررت في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، في إطار التعاون العسكري المستدام، تشكيل مركز تنسيق لدرء الهجمات السيبرانية تحت قيادة ألمانية.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الألمانية، يهدف هذا المركز إلى تحسين تبادل المعلومات وتخطيط المهام وقيادتها فيما يتعلق بالشؤون السيبرانية.

ويتراوح عدد الجنود في اللواء الواحد بالجيش الألماني بين 1500 جندي و5 آلاف جندي. ولم يحدد فيبر الحجم الذي ينبغي أن يكون عليه اللواء المقترح، مؤكدا أن الأهم من الحجم هو تشكيل هياكل قادرة على التصرف.

وذكر فيبر أنه في اللواء الأوروبي يتعين أن "يرتدي الجنود، الذي يجلسون على الكمبيوتر ويدافعون عنا عبر الإنترنت، شارة تحمل العلم الأوروبي.. فهم جنود الاتحاد".

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه جيش خاص، لكنه يعتمد في مهامه على قوات من الدول الأعضاء.

ومن ناحية أخرى، دعا فيبر إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي بالأغلبية وليس بالإجماع، موضحا أن العدول عن الإجماع وتشكيل جيش أوروبي يمثلان "حجري أساس يتعين علينا العمل عليهما الآن".