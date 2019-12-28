هل هناك ما يمكن أن يفسد عينة البول فتصبح غير صالحة للتحليل سواء تم هذا فى المنزل أو فى العمل؟

زين عبدالواحد ــ القاهرة

نعم هناك ما يمكن أن يؤدى لتلوث عينة البول، لذا يجب العمل على تنظيف منطقة الأعضاء التناسلية سواء بالماء أو المناديل الخاصة بذلك دون استعمال الصابون إذ إن تلوث العينة بأى ميكروبات فى تلك المنطقة يفسد التحليل ولا يعطى صورة صحيحة لها.

إجراء تحليل البول يتم عن طريق الحصول على عينة بول فى الصباح الباكر لأنها الأكثر تركيزا وتعطى صورة صحيحة مفيدة لا يستوجب أخذ عينة البول الصيام فيمكن تناول الطعام وشرب الشاى فى ذلك الصباح. كما لا توقف الأدوية التى يتناولها المريض إلا إذا طلب الطبيب ذلك. فى كل الأحوال يجب أن يعلم الطبيب أى أدوية يتناولها المريض لأى أمراض أخرى.

يطلب من المريض أن يكون تدفق البول الأول فى المرحاض أما الذى يجب حفظه فى الكوب الطبى فهو التدفق الثانى للبول، وبمعنى آخر يبدأ من منتصف عملية التبول.

يجب أن ينقل البول فى الكوب النظيف إلى المعمل فى مدة لا تتجاوز الساعة أو يبرد بوضعه فى ثلاجة إذ إن ارتفاع درجة حرارة العينة يساعد على تكاثر البكتيريا فيها وبالتالى قد يعطى نتيجة غير سليمة حين يتم التعامل معها.

إذا لم يتمكن المريض من إعطاء عينة البول خاصة لدى الرجال يمكن استخدام قسطرة لسحب البول، وقد يفضل أن يتم ذلك فى حالة وجود المريض مقيما بالمستشفى.

ضمان سلامة عينة البول أمر مهم إذ إنه فى حالة استخدام نتيجة العينة بعد زرعها فى المعمل فإن اختيار المضاد الحيوى الذى يمكنه مقاومة الميكروب سبب المرض هو العلاج الوحيد الذى يلجأ إليه الطبيب. تلوث العينة يعنى تكاثر ميكروب أصلا ليس سببا فى المرض. لذا فاختيار المضاد الحيوى فى تلك الأحوال اختيار خاطئ وقد يتسبب فى إضعاف مناعة المريض بدلا من دعمه وشفائه. لذا فمجرد الشك فى احتمال تلوث العينة يجعل من الأفضل اللجوء لعينة أخرى من المريض يمكن الاعتماد عليها.