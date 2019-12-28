أعلن الادعاء العام في أوروجواي، أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي)، أن الشرطة ضبطت كمية ضخمة، قياسية، من مخدر الكوكايين تقدر بـ4.4 طن في حاويات بميناء العاصمة مونتيفيديو.

وأضاف الادعاء أنه تم ضبط طن آخر من الكوكايين في مزرعة بمنطقة سوريانو.

وتعد الكمية المضبوطة هي أكبر كمية كوكايين يتم ضبطها في تاريخ أوروجواي، وبحسب تقارير إعلامية، فإن القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة تتجاوز مليار دولار.

وألقت السلطات القبض على 4 مشتبهين بهم، بينهم مالك المزرعة، وتفيد التحقيقات الأولية بأن الكوكايين كان مخبأ داخل حاويات تضم فول الصويا وكان من المقرر تهريبها إلى مدينة لومي، عاصمة توجو، بغرب إفريقيا.

وتعد أوروجواي من أهم أراضي العبور بالنسبة لتجارة المخدرات العالمية، ويمر الجزء الأكبر من المخدرات التي يتم تهريبها من دول الإنديز إلى أوروبا عبر غرب إفريقيا.

كانت هيئة الجمارك في مونتيفيديو كثفت إجراءاتها في الفترة الأخيرة، بعد أن أفلت من المحققين شحنة تزن 4.5 طن كوكايين، بعدما تم اكتشافها في يوليو الماضي خلال تفتيش في ميناء هامبورج الألماني.

وكانت السلطات في أوروجواي ضبطت في نوفمبر الماضي أكثر من 3 أطنان من الكوكايين كان من المزمع شحنها إلى ميناء كوتونو، أكبر مدن بنين.