بومبيو يغسل الأطباق ويلعب «الكوتشينة» في الكريسماس

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نشر وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، صورا على حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" تضمنت أجواء احتفاله مع أسرته عشية عيد الميلاد "الكريسماس".

وظهر بومبيو في إحدى الصور وهو يرتدي شورت و"مريلة" مطبخ، وهو منهمك في غسل الأطباق، بينما جلست زوجته سوزان على طاولة داخل المطبخ تمسك بأوراق لعب (كوتشينة).

كما ظهر وزير الخارجية الأمريكى في صورة أخري مع نجله وهما يجلسان على الطاولة ذاتها ويلعبان "الكوتشينة"، وأمامهما زجاجتي خمر، وفقا لشبكة "سى.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

ويتضمن الحساب الشخصى لبومبيو على تويتر إعلان عن حسابه الجديد على موقع انستجرام الذى اطلقه منتصف الشهر الجاري.

ويري البعض داخل البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية أن ذلك الحساب جزء من سعى بومبيو لخلق منصات للتواصل مع الجمهور وسط تقارير عن عزمه مغادرة منصبه والترشح لانتخابات مجلس الشيوخ القادمة عن ولاية كانساس فى نوفمبر 2020.

كان بومبيو قد خدم كعضو في مجلس النواب عن كانساس لمدة 6 سنوات.