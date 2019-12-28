شدد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، على تركيز لاعبيه التام في مباراة بيراميدز، غدا الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وقال جلال في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء إن فريقه يخوض المباراة بهدف الفوز سعيًا لتصدر المجموعة والاقتراب أكثر من الصعود إلى دور الثمانية.

وأضاف أن المباراة التي جمعت بين الفريقين قبل أيام ببطولة الدوري جعلت من الفريقين كتابًا مفتوحًا للآخر، مشيرًا إلى تقديره التام لفريق بيراميدز بما يضمه من لاعبين متميزين في كافة الخطوط.

وعن تأثير غياب عدد كبير من اللاعبين على أداء المصري، أكد إيهاب جلال أنه يسعى لتجهيز جميع اللاعبين الموجودين بقائمة الفريق حتى لا يتأثر الفريق بأي غياب، معربًا عن أمله في سرعة تماثل أحمد جمعة قائد هجوم الفريق للشفاء نظرًا لما يمتلكه من خبرات تسهم بشكل كبير في تطور الأداء الهجومي للفريق.