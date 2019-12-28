عادت جماهير الأهلي إلى مدرجات ستاد السلام، إلى ملعب مباراة الفريق أمام بلاتينيوم الزيمبابوي مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت جماهير الأهلي قد غادرت المدرجات في نهاية الشوط الأول بعد مناوشات مع قوات الأمن المتواجدة في ملعب المباراة، على خلفية أحداق سابقة بين الطرفين.

وكان الأهلي قد تلقى صدمة مزدوجة خلال المباراة بعد إصابة الثنائي سعد سمير وجونيور أجايي في الدقيقتين 12 و19 على الترتيب.

وكان الأهلي قد تقدم في وقت مبكر، في الدقيقة 8، عن طريق رأسية من وليد سليمان، بعد كرة عرضية متقنة من علي معلول، قبل ان يضاعف النتيجة في الدقيقة 69 من علامة الجزاء.